29 Jahre war die CDU in Sachsen stärkste Kraft, doch ihre Macht bröckelt. Die AfD liegt laut Umfragen nur noch knapp hinter den Christdemokraten. Sollte die AfD tatsächlich die Wahl gewinnen, hätte das gewiss auch Auswirkungen auf die Große Koalition in Berlin. Welche der 19 antretenden Parteien am besten zu Ihnen passt, können Sie über den Wahl-O-Mat heraus finden.