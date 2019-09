Knapp vier Wochen sind es noch bis zur Landtagswahl in Thüringen am 27. Oktober. Die Parteien starten jetzt in die heiße Wahlkampfphase. 18 Parteien sind zur Wahl zugelassen und stehen auf dem Stimmzettel. Sie alle haben die 38 Thesen des Wahl-O-Maten im Vorfeld beantwortet.