Dass das daneben gehen könnte, hat nicht wirklich jemand geglaubt. Weit vor 18 Uhr, weit vor der ersten Hochrechnung, die der AfD ein zweistelliges Ergebnis bei der Bundestagswahl bescheren wird, zieht Spitzenkandidat Alexander Gauland durch den Pulk der Journalisten. Er geht mit Beatrix von Storch, Berliner Spitzenkandidatin, und anderen Landesvorsitzenden schon einmal auf die Bühne zu den Mikrofonen, dann wieder runter, dann wieder rauf. "Meine Stimmung ist ganz normal", sagt Gauland zwar zu Journalisten. Die der Parteimitglieder, die an diesem Abend in den Club nahe des Alexanderplatzes gekommen sind, ist es aber ganz und gar nicht. Man hat sich gut angezogen, man will dabei sein. "Heute haben wir richtig was zu feiern“, sagt einer. "Spannend, wie viele Direktmandate es werden", eine Frau. 18 Uhr, endlich ist es offiziell: 13 Prozent, "Blühe, deutsches Vaterland", singen sie.