Labour-Politiker John McDonnell im Wahlkampf.

Quelle: David Mirzoeff/PA Wire/dpa/Archivbild vom 9.12.2019

Der Labour-Finanzexperte John McDonnell hat ernüchtert auf die erste Wahlprognose in Großbritannien reagiert. "Wenn das Ergebnis auch nur annähernd so ist, wie die Prognose aussagt, ist das extrem enttäuschend", sagte McDonnell. Er schloss personelle Konsequenzen in seiner Partei nicht aus.



Nach der Prognose kommt die Konservative Partei von Premierminister Boris Johnson auf 368 von 650 Sitzen. Die oppositionelle Labour-Partei gewinnt dagegen nur 191 Mandate.