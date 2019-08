Das Wahlprogramm wurde einstimmig angenommen.

Mit Forderungen nach einer Neugestaltung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, einer Abschiebeinitiative für ausreisepflichtige Migranten und einer Reform des Verfassungsschutzes zieht die Thüringer AfD in den Wahlkampf.



Mehr als 230 AfD-Mitglieder stimmten für ein entsprechendes Wahlprogramm für die anstehende Parlamentswahl am 27. Oktober. Darin kündigt die AfD an, eine "massive Abschiebeinitiative" zu starten. Der Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke forderte eine "Verabschiedungskultur" im Freistaat.