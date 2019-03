"Europa ist durch Mut entstanden", so lautet der erste Satz des Wahlprogramms der Union zur Europawahl, das am heutigen Montag von den Vorständen von CDU und CSU in einer gemeinsamen Sitzung beschlossen werden soll. Doch diese europäische Erzählung von Mut überträgt sich nur mühsam auf das vorlegte 20-seitige Papier aus dem Konrad-Adenauer-Haus.