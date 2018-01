Frank Brettschneider vom Institut für Kommunikationswissenschaft der Universität Hohenheim weiß aus seinen Untersuchungen zu Wahlprogrammen: "Die Langfassung liest fast keiner komplett von vorne bis hinten, nicht einmal die Parteimitglieder." Bei einer Befragung in Baden-Württemberg gaben nach der Bundestagswahl von 2009 immerhin zwölf Prozent der Parteimitglieder an, die Langversion nicht einmal in Auszügen gelesen zu haben. Auf die Kurzfassung hatten fast alle von ihnen zumindest einmal einen Blick geworfen. Dramatisch findet Brettschneider diesen Befund nicht. "Wahlprogramme sind keine Wahlwerbemittel, sie dienen vor allem der Selbstverortung der Parteien und bilden die Grundlage für Koalitionsverhandlungen."