Antonio Costa, Ministerpräsident von Portugal.

Quelle: Armando Franca/AP/dpa

Bei Costas Amtsübernahme im November 2015 hatten Medien und Beobachter die Kooperationsabkommen der PS mit dem marxistischen Linksblock (BE) und dem grün-kommunistischen Bündnis CDU spöttisch als "Geringonça" (etwa: Plunder) bezeichnet. Costa wurde ein sehr kurzer Aufenthalt im Palacio de São Bento vorhergesagt.



Unter dem Jubel von Hunderten Anhängern sagte Costa in seiner Siegesrede nach Mitternacht in einem Hotel in Lissabon nicht minder spöttisch: "Den Portugiesen hat die 'Geringonça' gefallen!" Es werde "noch mehr Klappergerüst geben".