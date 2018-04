Die Sozialdemokraten gewannen die Parlamentswahl in Grönland. Quelle: Christian Klindt Soelbeck/Ritzau Scanpix/AP/dpa

Mit einem knappen Sieg der Sozialdemokraten haben die Wähler in Grönland den Kurs zu einer langsamen Loslösung von Dänemark bestätigt. Die bisherige Koalition kann weiterregieren.



Die riesige Polarinsel mit rund 56.000 Einwohnern gehört zum Königreich Dänemark, verwaltet sich aber in weiten Teilen selbst. Fast alle Parteien wollen die Unabhängigkeit, schlagen aber ein unterschiedliches Tempo an. Die Wahlsieger stehen vor der Aufgabe, Grönland wirtschaftlich mehr auf eigene Beine zu stellen.