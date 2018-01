Umstritten ist auch Ruandas Rolle in der benachbarten Demokratischen Republik Kongo. Nach dem Völkermord flüchteten Hutu-Extremisten in das Nachbarland und haben sich dort bis heute verschanzt. Kagame nutzte das wiederholt als Begründung, um im Kongo bei Konflikten militärisch intervenieren zu können. Die Vereinten Nationen haben in mehreren Berichten dokumentiert, wie die ruandischen Streitkräfte am Rohstoffhandel im Kongo profitieren, sei es direkt oder durch Stellvertreter.