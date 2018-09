"Welche Niederlage", twitterte Petro am Abend stolz und baute seine acht Millionen Wähler auf. "Noch regieren wir nicht." Der ehemalige Bürgermeister Bogotas, der in der Hauptstadt und einigen Provinzen gewann, kündigte an, aus dem Senat heraus die "Bürgerschaft zu mobilisieren." Angesichts eines furiosen Wahlkampfes in den sozialen Netzwerken ist davon auszugehen, dass ihm das gelingen wird. Petro hat rund zehnmal so viele Follower bei Twitter wie der neue Präsident.