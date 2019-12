Get Brexit done, den Brexit erledigen. Es war der Slogan, die Erfolgsformel für Boris Johnson in diesem Wahlkampf. Doch wie so oft bei Boris Johnson ist es nur die halbe Wahrheit. Die erste Phase wird am 31. Januar offiziell enden, Großbritannien wird die EU verlassen. Schon am kommenden Freitag dürfte das britische Parlament mit der neuen, satten Boris-Mehrheit seinen Brexit-Deal durchwinken. Das fertige Austrittsabkommen. Dann beginnt die Übergangsphase, die bis Ende 2020 geht. Alles bleibt wie es ist, außer, dass das Land nicht mehr im politischen Prozess in Brüssel mitmischt. Nicht mehr vertreten ist im Europäischen Rat, der Kommission, dem Parlament. In dieser Zeit wollen GB und die EU die zweite Verhandlungs-Phase abschließen. Einen umfassenden Vertrag aushandeln und ratifizieren, der die künftigen politischen, wirtschaftlichen, sicherheitspolitischen Beziehungen festlegt.



"Nach dem 31. Januar wird die Übergangsphase beginnen“, sagt Professor Tim Bale, stellvertretender Direktor der Denkfabrik "UK in a changing Europe". "Erst einmal mal ändert sich nichts. Aber wir haben dann nur sieben Monate Zeit, einen komplizierten Handelsvertrag mit der EU abzuschließen, unserem größten Wirtschaftspartner. Das dürfte schwierig bis unmöglich werden."



Denn schon im Sommer muss entschieden werden, ob die Übergangsphase verlängert wird. Was Boris Johnson kategorisch ausgeschlossen hat. Fällt beiden Seiten keine Lösung ein, tickt die Uhr wieder. Denn die Alternative wäre wieder der No-Deal-Brexit, der Austritt ohne Abkommen. Vor dessen enormen wirtschaftlichen Verwerfungen, vor allem für das Vereinigter Königreich, schon zwei Premiers, Theresa May und Boris Johnson, zurückgeschreckt sind. Wieder Zeit für eine Kehrtwende a la Johnson wie beim völlig überraschenden Brexit-Deal im Oktober, einem Durchbruch, mit dem niemand gerechnet hatte? Oder gibt die EU nach, gönnt Großbritannien die Sonderbehandlung, von der es träumt?



Der Brexit wird kommen, der offizielle Tag, an dem das Vereinigte Königreich die EU verlässt, ist der 31. Januar. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und fast genauso sicher wird das Drama um den Brexit weitergehen.