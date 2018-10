Mit großer Freude, aber auch mit nachdenklichen Worten hat der grüne Wahlsieger Tarek Al-Wazir auf das gute Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Hessen reagiert: "So grün war Hessen noch nie." Die Grünen könnten "stolz darauf sein, aus der Regierung heraus" so ein gutes Ergebnis erreicht zu haben.



Gleichzeitig bezeichnete Al-Wazir das Ergebnis als "Auftrag an uns", sich weiter um Sachfragen zu kümmern.