Ein leeres Rednerpult mit dem Logo der SPD. Archivbild

Quelle: Peter Endig/ZB/dpa

Bei der krisengeschüttelten SPD mehren sich die Stimmen für eine künftiges Duo an der Parteispitze. Mehrere Mitglieder des Parteivorstands sprachen sich für eine Doppelspitze aus.



Nach dem Rücktritt von Andrea Nahles will der SPD-Vorstand am Nachmittag das Verfahren zur Wahl des Vorsitzes festlegen. Es geht etwa um die Frage, wie die rund 438.000 Mitglieder beteiligt werden sollen und ob es eine Doppelspitze geben soll. Außerdem wird der Weg zur Halbzeitbilanz der Großen Koalition besprochen.