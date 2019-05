Recep Tayyip Erdogan spricht im Parlament. Archivbild

Quelle: Uncredited/AP/dpa

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat jegliche internationale Kritik an der Annullierung der Ergebnisse der Bürgermeisterwahl in Istanbul zurückgewiesen. "So Gott will, werden sich unsere Leute diesen Drohungen, dieser Sprache des Drucks, nicht beugen", sagte er am Samstagabend in einer Fernsehansprache.



"Wer versucht hat, das gewählte Staatsoberhaupt Venezuelas zu stürzen, kann nicht mit uns über Demokratie reden", sagte er unter anderem an die Adresse Washingtons.