EU-Nachbarschaftskommissar Johannes Hahn.

Quelle: Valdrin Xhemaj/EPA/dpa

Der EU-Nachbarschaftskommissar Johannes Hahn hat die Begründung der türkischen Wahlbehörde für die Wiederholung der Bürgermeisterwahl in Istanbul als "Farce" bezeichnet. Die EU habe gefordert, dass die verantwortlichen Institutionen die Gründe für ihre Entscheidung darlegten. "Das ist nicht geschehen", sagte Hahn der "Welt am Sonntag".



Der Wählerwille müsse in einer Demokratie respektiert werden, so der EU-Kommissar. Die Bürgermeisterwahl in Istanbul soll am 23. Juni wiederholt werden.