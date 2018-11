Wahrscheinlich Beziehungstat: Vier Tote in Jena gefunden.

Bei einem mutmaßlichen Beziehungsdrama in Jena (Thüringen) sind vier Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben eines Staatsanwalts in Gera hat ein 38-Jähriger eine 25 Jahre alte Frau, mit der er zuvor zusammengelebt hatte, sowie deren neuen Lebensgefährten, ein drei Wochen altes Kind und schließlich sich selbst getötet. Als Tatwaffe wird ein Messer vermutet.



"Es war sehr blutig", sagte der Staatsanwalt der dpa. Die Leichen seien am Montagnachmittag gefunden worden.