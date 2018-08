Den Daten der University of Maryland zufolge erreichte der Waldverlust im Kongo 2017 ebenfalls eine Rekordhöhe. Und in der Karibik zerstörten Wirbelstürme viele Wälder. Was Santos dagegen Zuversicht verleihen könnte, ist ein Blick nach Indonesien: Dort ging der Waldverlust 2017 um satte 60 Prozent zurück - vor allem dank des besseren Schutzes von torfigen Gebieten in dem Inselstaat.