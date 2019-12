Denn der Wald, so Caesars Begründung, könne die Belastungen der modernen Arbeitswelt spürbar reduzieren: "Man ist in Bewegung, die Augen wandern von Baum zu Baum, bleiben mal hier hängen, mal dort. Das ist das Gegenteil von Bildschirmarbeit."



Der CDU-Politiker bezeichnete es als "erwiesen", dass der Wald sowohl bei der Vorbeugung, als auch bei der Behandlung von psychischen und körperlichen Erkrankungen helfen könne. Aus wissenschaftlicher Sicht ist das aber durchaus umstritten. Das sogenannte Waldbaden, das als Therapie auch in Deutschland angeboten wird (die man bislang allerdings selbst zahlen muss) entstammt einer japanische Tradition und ist in den USA bereits eine Therapieform, mit der sich Geld verdienen lässt.