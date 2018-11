Die Abholzung hat sich um 13,7 Prozent beschleunigt.

Quelle: epa efe Marcelo Sayao/EFE/dpa

Die Zerstörung der Wälder in Brasilien hat sich weiter beschleunigt. Zwischen August 2017 und Juli 2018 steigerte sich die Abholzung um 13,7 Prozent, wie die Geografiebehörde mitteilte. Insgesamt wurden in dem Zeitraum 7.900 Quadratkilometer Wald vernichtet. Dies entspricht einer Fläche, die gut fünf Mal so groß ist wie Sao Paulo.



Der designierte Präsident Jair Bolsonaro hat angekündigt, aus dem Pariser Klimaschutzabkommen auszusteigen und Strafen für Umweltverbrechen zu lockern.