Das Feuer war am Samstag in der Ortschaft Artenara im Landesinneren ausgebrochen. Feuerwehrleute konnten die Flammen nach den Worten von Regionalpräsident Angel Victor Torres bis zum Abend weitgehend unter Kontrolle bringen, bevor sich der Wind drehte und das Feuer in der Nacht zum Sonntag weiter anfachte.