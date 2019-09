Zuletzt versuchte sich Morales als oberster Feuerwehrmann des Landes zu präsentieren, half bei den Löscharbeiten sogar selbst mit. Doch die Fragen an in weiten Teilen des Landes populären ehemaligen Koka-Bauers werden immer lauter und unbequem. Warum erst so spät. Die Kirche fordert ein Umdenken und eine Rücknahme des umweltfeindlichen Dekrets, Morales kündigte eine ökologische Pause an. In den nächsten Wochen ist Morales erstmals seit Jahren in der Defensive. Die Brände haben nicht nur viele tausend Hektar zerstört, auch das Vertrauen in den Präsidenten ist in Flammen aufgegangen.