Waldbrände in Kalifornien haben bisher mindestens neun Menschen das Leben gekostet. In der Stadt Paradise im Norden des Bundesstaats starben Menschen in ihren brennenden Autos. Alle 27.000 Einwohner sind aufgefordert worden, die Stadt zu verlassen.



Neben dem mehr als 30.000 Hektar großen Feuer in der Gegend von Paradise toben im Süden des Staates, mehr als sieben Autostunden entfernt, zwei weitere Großbrände. Betroffen ist auch die Gegend um Malibu, wo zahlreiche Prominente wohnen.