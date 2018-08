Insgesamt habe es seit Jahresbeginn 430 Brände in Wäldern gegeben, so Engel. Als Konsequenz daraus müsse die Frage gestellt werden: "Wie kann es sein, dass man so nah an den Wald herangebaut hat?" Zudem müsse auch der Ausbau von Waldwegen in den Blick genommen werden. Feuerwehren hatten zuletzt Probleme, an die Brandflächen im Wald zu kommen.