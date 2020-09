Von Rauchschwaden vernebeltes Buschland. Archivbild

Die Rauchfahne der Buschbrände in Australien hat Chile und Argentinien erreicht. Der Rauch überquerte über 11.000 Kilometer den Pazifischen Ozean bis an die chilenische Küste. Der wolkenlose Himmel erschien in ZentralChile durch die Rauchpartikel ergraut.



Auch in Argentinien ist der Rauch vom südlichen Patagonien bis in die zentrale Provinz Buenos Aires sichtbar, wie die Wetterwarte berichtete. Bei den Bränden kamen 25 Menschen und Millionen Tiere ums Leben. Seit Oktober brannten etwa 110.000 Quadratkilometer nieder.