Löscharbeiten im Chiquitania-Wald.

Quelle: Juan Karita/AP/dpa

Im Osten von Bolivien haben Einsatzkräfte es geschafft, die verheerenden Waldbrände immer weiter einzudämmen. Von rund 8.000 Brandherden seien in den vergangenen zehn Tagen fast 7.000 gelöscht worden, teilte Präsident Evo Morales mit.



1.800 Soldaten und 450 Polizisten seien an den Löscharbeiten in der Region Chiquitania beteiligt. In den vergangenen Tagen seien von Löschflugzeugen über zwei Millionen Liter Wasser abgeworfen worden. Auch in anderen Teilen Südamerikas wüten derzeit schwere Waldbrände.