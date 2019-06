Ein Löschhubschrauber in der nähe von Cottbus.

Quelle: -/Bundespolizei/dpa

Das Wetter und Munition im Boden stellen Einsatzkräfte in Brandenburg bei Waldbränden vor Probleme. Im Süden und Westen des Bundeslandes herrscht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in weiten Teilen die höchste Waldbrandgefahrenstufe.



Nördlich von Cottbus weitete sich laut Polizei in der Nacht ein Waldbrand auf mehr als 100 Hektar aus. Weil sich im Boden eines ehemaligen Truppenübungsplatzes vielleicht noch Munition befindet, können Feuer fast nur aus der Luft bekämpft werden.