Liegestühle, Fensterrahmen, Bodenbeläge: Das Holz der Urwaldriesen wird in den Industrieländern verarbeitet - oft nicht einmal zu hochwertigen Produkten. Besonders problematisch ist der illegale Holzeinschlag, der z.B. in Indonesien Schätzungen zufolge rund 50 Prozent ausmacht. Er entzieht sich sämtlichen Regeln, und nur wenige profitieren davon.



Coltan, Gold, Diamanten: Auf der Suche nach Bodenschätzen dringen die Menschen immer tiefer in den Wald ein. Beim Abbau wird abgeholzt, und giftige Stoffe gelangen in die Böden. Dörfer und Straßen werden gebaut, und Jäger gelangen so tief in den Dschungel. Sie holen "Buschfleisch" - Tiere des Waldes, darunter Gorillas, Schimpansen und Waldelefanten.



Sojafelder, Palmölplantagen, Rinderweiden: Dafür wird großflächig gerodet, sei es mit der Motorsäge oder durch Brände. In der indonesischen Provinz Kalimantan auf der Insel Borneo gibt es etwa 500.000 Hektar Palmölplantagen. Das Geschäft boomt und bedroht die letzten Orang Utans.

Bildquelle: imago