Frankreich will den Klimawandel und die Waldbrände in Brasilien auf die Agenda des G7-Gipfels, der an diesem Samstag in Biarritz startet, setzen. Die Bundesregierung schloss sich am Freitag der Forderung an.



Bundeskanzlerin Angela Merkel sei "ganz genau" wie Macron der Ansicht, dass die Lage am Amazonas auf die Tagesordnung gehöre, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Schließlich handele es sich um eine "akute Notlage des Amazonas-Regenwalds", die die ganze Welt betreffe. Allerdings müsse das Thema "im Dialog und in Zusammenarbeit mit Brasilien angegangen werden". Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) bot Brasilien deutsche Hilfe im Kampf gegen die Flammen an.