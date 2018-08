Dichter Rauch verdunkelt den Himmel in British Columbia. Quelle: Darryl Dyck/The Canadian Press/AP/dpa

Hunderte Waldbrände und ungünstige Windverhältnisse sind der Grund für dicke Luft im Westen Kanadas. Die Luftqualität in der Provinz British Columbia gehöre derzeit zu der schlechtesten weltweit, berichtete das "Weather Network".



In British Columbia, bekannt für seine Waldlandschaften, Nationalparks sowie Wander- und Radwege, brenne es an über 500 Stellen. Der Rauch sei so dicht, dass er das Sonnenlicht blockiere. Laut Wetterkanal rechne man am Wochenende nur mit wenig und leichtem Regen.