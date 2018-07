Bärenjunges mit verbrannten Pfoten in Colorado. Quelle: Joe Lewandowski/Colorado Parks and Wildlife via AP/dpa

Ein nach Waldbränden schwer verletztes Bärenjunges wird in einer Tierstation im US-Bundesstaat Colorado an seinen Brandwunden behandelt. Der Bär war in der Bergregion von seiner Mutter getrennt worden und irrte im Wald umher.



Ranger brachten das Tier in Sicherheit, wie der Sender Colorado Public Radio berichtete. Der Bär wird mit Antibiotika, Salbenverbänden und Schmerzmitteln behandelt. Er wird weitestgehend von Menschen ferngehalten, um eine spätere Auswilderung nicht zu gefährden.