Tausende Bewohner mussten in Kalifornien ihre Häuser verlassen. Quelle: Ringo H.W. Chiu/AP/dpa

18 Waldbrände lodern derzeit im US-Bundesstaat Kalifornien, in einem Fall gibt es nun eine Anklage wegen Brandstiftung. Die Staatsanwälte werfen einem 51 Jahre alten Mann vor, das sogenannte Holy Fire gelegt zu haben, berichtete "USA Today".



Dem Verdächtigen droht lebenslange Haft. Der Brand in der Holy-Jim-Schlucht in den kalifornischen Bezirken Orange und Riverside County zerstörte bislang etwa mehr als 4.000 Hektar Land und mehrere Gebäude. 20.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen.