Waldbrände in Kalifornien. Quelle: Ringo H.W. Chiu/AP/dpa

Bei den schweren Waldbränden in Kalifornien sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Sie wurden tot in ihren ausgebrannten Autos in der Stadt Paradise gefunden. Das teilte der Sheriff mit. Alle 27.000 Einwohner waren aufgefordert worden, die Stadt zu verlassen. NBC-Reporter berichteten von einem Inferno.



Bei sommerlichen Temperaturen und Trockenheit ist die Feuergefahr an der US-Westküste hoch. Starke Winde erschweren die Lage. Der Wetterdienst warnte vor weiteren Bränden.