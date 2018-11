Entertainer Thomas Gottschalk (Archiv). Quelle: Matthias Balk/dpa

Zu den Betroffenen der verheerenden Waldbrände in Kalifornien gehören auch Entertainer Thomas Gottschalk (68) und seine Frau Thea. Seine Villa in Malibu sei abgebrannt, sagte Gottschalk auf Anfrage.



Er habe in Deutschland gerade eine Benefiz-Gala für Kinder moderiert, als er es erfahren habe, sagte Gottschalk. Der Künstler ist seit vielen Jahren in Kalifornien ansässig. In Malibu wohnen zahlreiche Prominente. Gottschalks Nachbarin ist US-Popstar Miley Cyrus.