Waldbrände in Kalifornien. Quelle: Noah Berger/AP/dpa

Die verheerenden Waldbrände in Kalifornien haben mindestens 500 Häuser zerstört. Die Flammen wüteten zuletzt vor allem in der Stadt Redding, die 90.000 Einwohner hat. Auf Fernsehbildern ist zu sehen, wie ganze Viertel niedergebrannt sind.



Mehr als 7.000 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen. Die Feuerwalze schlug Zehntausende Menschen in die Flucht. Nur fünf Prozent der Brände sind unter Kontrolle. In den vergangenen Tagen starben bereits zwei Menschen. Mehrere wurden vermisst.