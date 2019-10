Offenbar haben Stromleitungen des Energieversorgers auch zwei Brände in der Bucht von San Francisco am Wochenende ausgelöst. Der Konzern meldete die Vorfälle in der Nähe der Stadt Lafayette am Montag (Ortszeit) an die staatlichen Stellen. Am Sonntagnachmittag sei ein Mitarbeiter zum ersten Feuer gerufen und informiert worden, Feuerwehrleute gingen von einer Strom- und einer Kommunikationsleitung als Brandursache aus. Beim zweiten Feuer danach hätten Feuerwehrleute einem Mitarbeiter gesagt, die Flammen seien möglicherweise durch eine Panne an einem Trafo entstanden.