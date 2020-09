Ein Feuerwehrmann im Einsatz.

Quelle: Jose Carlos Fajardo/San Jose Mercury News/AP/dpa

Die seit Tagen wütenden Feuer in Kalifornien richten weiter schwere Schäden an und treiben tausende Menschen aus ihren Häusern. Der Action-Star und ehemalige kalifornische Gouverneur Arnold Schwarzenegger etwa musste sein Haus in Brentwood verlassen. Auch Basketball-Superstar LeBron James war von den Räumungen betroffen.



Zeitweise wurde eine viel befahrene Autobahn gesperrt. Am größten ist derzeit das "Kincade"-Feuer im Sonoma County, einer Weinbauregion rund 120 Kilometer nördlich von San Francisco.