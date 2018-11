Eine starke Rauchwolke steigt über Malibu auf. Quelle: Uncredited/Ben Watkins/AP/dpa

Die Zahl der Todesopfer bei den Waldbränden in Kalifornien ist auf mindestens 25 gestiegen. Allein in der Gegend um die nordkalifornische Ortschaft Paradise seien mittlerweile 23 Opfer geborgen worden, teilte die Feuerwehr von Butte County mit.



In den ausgebrannten Häuserruinen werden noch mehr Opfer befürchtet. Wegen starken Windes und geringer Luftfeuchtigkeit würden die Brände weiter extrem bleiben. Im Kampf gegen die Flammen sind mehr als 4.000 Feuerwehrleute im Einsatz.