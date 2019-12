Ausgebranntes Haus in Valparaíso.

Quelle: -/Agencia Uno/XinHua/dpa

Die folgenschweren Waldbrände in der chilenischen Hafenstadt Valparaiso sind nach Behördenangaben durch Brandstiftung ausgelöst worden. Fotos, Videos und Aussagen von Anwohnern belegten, dass die Brände auf zwei Hügeln bewusst gelegt worden seien, sagte Landwirtschaftsminister Antonio Walker.



Bei den Bränden waren seit Heiligabend rund 245 Häuser zerstört oder beschädigt worden. Dutzende Familien mussten in Sicherheit gebracht werden. Zwölf Feuerwehrmänner wurden verletzt. 150 Hektar Wald gingen in Flammen auf.