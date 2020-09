In der Nacht zu Montag brach ein Feuer am Sepulveda-Pass im Westen von Los Angeles aus, über den die wichtige Autobahn Interstate 405 durch das Santa-Monica-Gebirge führt. Der Bürgermeister von Los Angeles, Eric Garcetti, sagte, von dem auf 160 Hektar lodernden Feuer seien auch Häuser erfasst worden. Zunächst habe es aber keine schweren Schäden gegeben. Da das Feuer nahe des Kunstmuseums The Getty Center ausbrach, wird es nun "Getty"-Feuer genannt. Das Kunstmuseum selbst sei vorerst nicht in direkter Gefahr, sagte Feuerwehrsprecher Eric Scott. Rund 3.300 Häuser sollen evakuiert werden, Schulen in der Gegend bleiben am Montag geschlossen.