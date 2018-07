Ein Schild vom Forst Brandenburg mit der Aufschrift "Achtung Waldbrandgefahr! Notruf 112" Quelle: dpa

Jedes Jahr werden in Deutschland rund tausend Waldbrände registriert, die Schäden summieren sich auf etwa anderthalb Millionen Euro. In sehr trockenen Jahren kann dies noch mehr sein. In Brandenburg zum Beispiel mussten die Feuerwehren in diesem Sommer bereits zu rund 200 Waldbränden ausrücken - 2017 waren es insgesamt nur 138 Waldbrände. Die Forstleute dort hoffen, dass dieses Jahr nicht wieder ein so extremes Waldbrandjahr wird wie im Jahrhundertsommer 2003 (697 Waldbrände) oder 2006 (368).



So können Sie mithelfen, Flächenbrände zu verhindern - und zwar natürlich nicht nur in Brandenburg: