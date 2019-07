Waldbrand bei Lübtheen

Quelle: Bodo Marks/dpa

Wegen des Waldbrandes bei Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern haben rund 500 weitere Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen. Es gebe Evakuierungen in Jessenitz, berichtete eine Sprecherin des Landkreises Ludwigslust-Parchim.



Insgesamt wurden damit bereits rund 900 Menschen vor den Flammen in Sicherheit gebracht. Rund 350 Einsatzkräfte sind demnach im Einsatz, um Orte zu schützen. Bereits am Sonntagabend wurde etwa der rund 280 Einwohner zählende Ort Alt Jabel evakuiert.