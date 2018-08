Die Evakuierung zweier Ortschaften in Brandenburg wegen eines Großbrands ist aufgehoben worden. Die Bewohner von Tiefenbrunnen und Klausdorf im Landkreis Potsdam-Mittelmark dürften wieder in ihre Häuser zurückkehren, teilte die Polizei mit.



Der Waldbrand südwestlich von Berlin war am Donnerstag ausgebrochen und hatte sich auf 400 Hektar ausgebreitet. 500 Menschen aus drei Orten mussten ihre Häuser verlassen. Die Feuerwehr sichert jetzt Glutnester, um ein Wiederaufflammen zu verhindern.