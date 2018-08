Waldbrand in Brandenburg. Quelle: Christian Pörschmann/dpa

50 Kilometer vor der Stadtgrenze von Berlin breitet sich ein Waldbrand in Brandenburg rasant aus - drei Dörfer mit Hunderten Bewohnern werden evakuiert. Am Abend brannte eine Fläche so groß wie 400 Fußballfelder.



Betroffen ist ein Gebiet südlich von Potsdam. Die größte Brandstelle ist laut Feuerwehr einen Kilometer breit und drei Kilometer lang. Die Menschen in Tiefenbrunnen, Klausdorf und Frohnsdorf wurden aufgefordert ihre Häuser zu verlassen. Sie sollten nur das Wichtigste mitnehmen.