Mit einem Wasserstrahl löscht die Feuerwehr einen Brandherd. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Nach dem Ausbruch eines riesigen Waldbrands nahe Berlin haben am Samstagmorgen noch Hunderte Feuerwehrleute gegen die Flammen gekämpft. Zwei Dörfer in Brandenburg blieben vorerst evakuiert. Insgesamt drei Brandherde seien zu löschen, sagte ein Sprecher des Brandenburger Innenministeriums.



Das Feuer hatte sich gut 50 Kilometer vor den Toren der Hauptstadt rasch ausgebreitet: Nach zunächst fünf Hektar Waldbrandgebiet stand zuletzt eine Fläche in Flammen, die 400 Fußballfeldern entsprach.