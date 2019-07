Am Freitag war bekanntgegeben worden, dass das evakuierte Dorf Alt Jabel am Samstagmorgen wieder freigegeben werden soll. In die anderen drei evakuierten Orte - Trebs, Jessenitz-Werk und Volzrade - am Rande des hochgradig mit Munition belasteten Truppenübungsplatzes bei Lübtheen durften die Bewohner bereits am Mittwoch zurückkehren.