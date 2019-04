In China kommt es immer wieder zu Waldbränden. Archivbild

Quelle: Wu Shikang/XinHua/dpa

Bei einem Waldbrand im Südwesten Chinas sind mindestens 26 Feuerwehrleute ums Leben gekommen. Vier weitere Einsatzkräfte wurden laut Ministerium für Katastrophenmanagement vermisst.



Die Feuerwehrleute wurden demnach bei ihren Löscharbeiten am Sonntag im Kreis Muli (Provinz Sichuan) von einem plötzlichen Wechsel der Windrichtung überrascht. Daraufhin bildete sich in kürzester Zeit "ein riesiger Feuerball". Der Waldbrand war am Samstag an mehreren Stellen nahe des Yalong-Flusses ausgebrochen.