Bei der Fahrt zu ihrer Mutter ins rund 100 Kilometer entfernte San Leandro, bei Oakland, sei Asche auf sie heruntergeregnet. Am Montagabend (Ortszeit) bangte die Familie - in sicherer Entfernung - um ihr Haus in Santa Rosa. "Es liegt mitten in Brandzone. Wir wissen nicht, ob es noch steht", sagt Fleming. "Wir haben Glück, dass wir noch leben", fügt sie mit tränenerstickter Stimme hinzu. Mindestens zehn Menschen sind der Feuerwalze nicht entkommen. Allein sieben Tote gab es in dem Bezirk Sonoma County, wie die Polizei in der Weinbauregion mitteilte.