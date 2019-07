Der riesige Waldbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern betrifft ein Gebiet mit jahrzehntelanger Militärgeschichte. Von 1936 bis 2013 wurde das Gelände von der Reichswehr, von der Nationalen Volksarmee und von der Bundeswehr genutzt. Nach Angaben des Lübtheener Heimat- und Kulturvereins wurde im benachbarten Jessenitz seit 1936 zudem Munition für die Marine hergestellt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Munition, die in zahlreichen über das Gelände verteilten Bunkern lagerte, von der Roten Armee gesprengt. Dabei wurde sie jedoch nicht restlos zur Detonation gebracht, wodurch viele Explosionsstoffe bis heute im Boden der Kiefernwälder schlummern. Laut Landesumweltminister Till Backhaus (SPD) lassen Stichproben auf eine Menge von 45 Tonnen pro Hektar schließen.



Das Landesumweltministerium will den Schutz der angrenzenden Dörfer vor Waldbränden verbessern. Das Konzept sieht unter anderem vor, in Schutzstreifen um die Ortschaften herum das Totholz zu entfernen, den Waldboden regelmäßig zu bearbeiten und mehr Laubbäume anzupflanzen, die Bränden länger widerstehen als Nadelbäume. Seit 2017 gehört der ehemalige Truppenübungsplatz mit einer Fläche von rund 6200 Hektar zum Nationalen Naturerbe. Die Lübtheener Heide mit ihren Wäldern und Sanddünen wird vom Bundesforstbetrieb Trave verwaltet. Sie soll langfristig in ein Tourismus-Konzept einbezogen werden; 1500 Hektar Fläche sollen als Kernzone des Unesco-Biosphärenreservates Flusslandschaft Elbe ausgewiesen werden.



Quelle: AFP