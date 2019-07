Auch in diesem Jahr wüten wieder Waldbrände, besonders verheerend ist die Lage in Lübtheen, in Mecklenburg-Vorpommern, wo am Sonntag auf dem Gelände eines ehemaligen Truppenübungsplatzes gleich mehrere Brände ausbrachen. Rund 1.200 Hektar waren nach Angaben des Landrates von Ludwigslust-Parchim betroffen. Mittlerweile haben die Einsatzkräfte die Lage wieder im Griff und erste Anwohner der evakuierten Orte konnten in ihre Häuser zurückkehren.